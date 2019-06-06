روسيا: محاربة المتطرفين والمحرضين بالسودان ضرورة

قالت الخارجية الروسية، الخميس، إنه يتعين على السلطات السودانية محاربة المتطرفين والمحرضين على عدم استقرار الأوضاع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده على اتصال مع جميع القوى المتنازعة في السودان، وتعتبر إن إجراء انتخابات يتطلب وضعا هادئا وتهدئة المتطرفين والاستفزازيين المعارضين لذلك، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "لدينا اتصالات مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية هناك، وكذلك مع المجلس العسكري الانتقالي".

وتابع: "تمكنت من الذهاب إلى هناك، وتحدثت مع قادة المجلس الانتقالي، يوجد اتصالات مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى ومع المعارضة. بطبيعة الحال، فإن الوضع معقد للغاية، فنحن نؤيد حل جميع القضايا على أساس حوار وطني ووضع قرارات توافقية بشأن الفترة الانتقالية، والتي ينبغي أن تنتهي بالانتخابات".

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وأكد على أن "هذا يتطلب، بالطبع، استعادة النظام، ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا يرغبون في استقرار الوضع".





وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر.