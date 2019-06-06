إريتريا تطالب الاتحاد الأفريقي بعدم تدويل الوضع في السودان

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العين الإخبارية - أديس أباباالخميس 2019/6/6 12:05 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي
طالبت الحكومة الإريترية الاتحاد الأفريقي بعدم تدويل الوضع في السودان.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان مقتضب، الخميس، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن أسمرة تطالب الاتحاد الأفريقي بعدم تدويل الوضع في السودان.
وأضافت أن المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأفريقي منذ نشأته انعكست على فشله في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية.
وتابعت أن الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد الأفريقي لم تنجح حتى الآن.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أدان، الإثنين الماضي، بشدة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
ودعا إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل محاسبة المسؤولين.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، بهدف انتقال السلطة إلى حكومة مدنية.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بالبيانات الصادرة عن السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي التي تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.
وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.
وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".
وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.
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