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انقاذ 82 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

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صورة أرشيفية

أعلن المكتب الإعلامي للبحرية الليبية اليوم الخميس أنه تم إنقاذ 82 مهاجرا غير شرعي، على بعد 60 ميلا شمال شرق طرابلس، قبالة منطقة القره بوللي خلال دورية تابعة لقطاع طرابلس.

وأضاف المكتب في إيجاز صحفي أن " القارب كان محطما ونصفه غارق في المياه، والمهاجرون متشبثون بالحطام، وسط مياه باردة جدآ".

وأكد المكتب أنه تم نقل المهاجرين، الذين ينتمون لجنسيات أفريقية، لقاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء جنزور.

 

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