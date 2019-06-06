الان تتابع روسيا: يجب كبح المتطرفين في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365: قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن موسكو تعارض التدخل الأجنبي في السودان. وأضافت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية أنه يتعين على السلطات السودانية كبح من وصفتهم بالمتطرفين، مشيرة إلى أنها تدعم إجراء انتخابات في السودان.

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