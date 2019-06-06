إخماد حريق هائل في حي المرح - الهرمل والأضرار مادية

شب حريق هائل في حي المرح - ​الهرمل​ اتى على مساحات واسعة من الزراعات ونجح الاهالي في محاصرته ومنع امتداده إلى البيوت والبساتين المجاورة، وتمكنوا من اطفائه بوسائل محلية واقتصرت الخسائر على الماديات.

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