يوسف ضاهر: الجامعة اللبنانية ينقصها أربعين مليار ليرة من الموازنة

لفت رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر في حديث تلفزيوني الى أنه "في معرض دفاعنا عن الجامعة اللبنانية هو أن نتركها للفقراء"، مشيرا الى أننا "سنفق في وجه محاولة ضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة بعض الجامعات الخاصة".
وأشار الى أن "الجامعة اللبنانية ينقصها أربعين مليار ليرة في الموازنة لتدفع لموظفيها وغيرها"، شاكرا "وزير التربية أكرم شهيب لأنه يحاول حل قضية الاضراب"، مشددا على "ضرورة زيادة موازنة الجامعة ومشروع الخمس سنوات تقاعد وثلاث درجات وإستثاء الاساتذة من المادة 90 من الموازنة، حماية صندوق التعاضد واستثناء الاساتذة من هذا الصندوق، رفع ملف التفرغ من مجلس الجامعة الى مجلس الوزراء".
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