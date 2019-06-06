يوسف ضاهر: الجامعة اللبنانية ينقصها أربعين مليار ليرة من الموازنة

لفت رئيس رابطة ​الاساتذة​ المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ في حديث تلفزيوني الى أنه "في معرض دفاعنا عن الجامعة اللبنانية هو أن نتركها للفقراء"، مشيرا الى أننا "سنفق في وجه محاولة ضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة بعض ​الجامعات​ الخاصة".

وأشار الى أن "الجامعة اللبنانية ينقصها أربعين مليار ليرة في ​الموازنة​ لتدفع لموظفيها وغيرها"، شاكرا "وزير التربية ​أكرم شهيب​ لأنه يحاول حل قضية الاضراب"، مشددا على "ضرورة زيادة موازنة الجامعة ومشروع الخمس سنوات ​تقاعد​ وثلاث درجات وإستثاء الاساتذة من المادة 90 من الموازنة، حماية ​صندوق التعاضد​ واستثناء الاساتذة من هذا الصندوق، رفع ملف التفرغ من مجلس الجامعة الى ​مجلس الوزراء​".