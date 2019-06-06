بطريرك صربيا ويوحنا العاشر وصلا الى مطرانية بيروت الارثوذكسية

وصل الى مطرانية ​بيروت​ للروم ​الارثوذكس​ في ​الاشرفية​، بطريرك ​صربيا​ للروم الارثوذكس ايريناوس وبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس ​يوحنا العاشر​ يرافقهما وفد من المطارنة والاساقفة والكهنة من الكنيستين الصربية والانطاكية. وكان في استقبالهم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس ​المطران الياس عوده​ وعدد من الاساقفة وكهنة ابرشية بيروت الارثوذكسية.

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