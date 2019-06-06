رأى النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في زمن الميليشيات، حوّلوا البلد متاريس وخطوط تماس، نهبوا مرافئ ومعابر وأذلّوا البشر، لكل منهم زعران ومحاكم و...! نقَلهم ​الطائف​ اللعين إلى ​الدولة​، جعلوها على صورتهم، قذرة نتنة مقرفة، أقاموا فيها متاريسهم، إقتسموها بكل شيء، وللأسف، بات معظم كبار ​القضاة​ والضباط صرامي عندهم، أو أقَلّ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: جعلوا الدولة على صورتهم قذرة نتنة مقرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.