وفاة شقيقة السيد حسن نصرالله

توفيت، صباح اليوم زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​. وسيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا.

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