الشيخ دلي رعى حفل إفتتاح القاعة الحيدرية في جديدة مرجعيون

رعى مفتي مرعيون و​حاصبيا​ الشيخ ​حسن دلي​، حفل إفتتاح القاعة الحيدرية في ​جديدة مرجعيون​ والتي أعادت ترميمها وتأهيلها عقيلة رئيس ​البلدية​ أمل حوراني، ريما أمال الحوراني، على نفقهتها الخاصة. وشدد المفتي دلي في كلمة له على طالوحدة الوطنية وعلى العيش المشترك بين كافة أبناء المنطقة التي تعتبر نموذجا يحتذى به والعمل لما فيه خير ومصلحة لبنان".

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