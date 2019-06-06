نصحت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها بـ"التفكير مليًّا في أيّ خطط للبقاء في الخرطوم والمناطق القريبة من العاصمة السودانية"، وحضّتهم على "عدم السفر إلى السودان إلّا للضرورة، بسبب تطوّرات الوضع الأمني والوضع السياسي الشديد التقلّب في البلاد".
وحذّرت في بيان، من أنّ "قدرة السفارة البريطانية على تقديم الدعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية"، وذكرت أنّ "بريطانيا قرّرت استدعاء الموظفين "غير الأساسييّن" في سفارتها بالخرطوم".
وكان قد رفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليات القمع الّتي أوقعت 101 قتيل منذ يوم الإثنين، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بريطانيا نصحت رعاياها بعدم التوجه للسودان وسحبت عددا من موظفي سفارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.