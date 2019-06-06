وصول ترامب إلى شمال فرنسا للمشاركة في احتفالات ذكرى إنزال النورماندي

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى شمال فرنسا للمشاركة في يوم ثان من الاحتفالات في الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية في النورماندي.
وقبيل إقلاع طائرته إلى مطار كاين في منطقة النورماندي، كتب ترامب على وسائل التواصل الإجتماعي: "في الطريق إلى النورماندي لتحية بعض أكثر البشر شجاعة. نحن ممتنون لهم إلى الأبد".
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