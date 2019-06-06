اشكال بآلات حادة بين نازحين سوريين ببلدة بلانة الحيصة في عكار

أفادت إذاعة "​صوت لبنان​" بأن اشكالا بآلات حادة تطور إلى ​اطلاق نار​ بين ​نازحين سوريين​ في بلدة بلانة الحيصة في عكار، ما أدى الى سقوط جريح، و​القوى الامنية​ تلاحق المتورطين.

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