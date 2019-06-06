البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 يوليو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الفاتيكان: أعلن الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 تموز/يوليو المقبل.

وقال الناطق باسم الفاتيكان بالوكالة اليساندرو جيسوتي في بيان مقتضب "يمكنني التأكيد أن الحبر الأعظم سيستقبل في الفاتيكان رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في 4 تموز/يوليو المقبل".

وهذا اللقاء سيكون الثالث بين الرجلين. وكان البابا استقبل الرئيس الروسي آخر مرة في حزيران/يونيو 2015.

Advertisements

وفي تلك المناسبة حض البابا بوتين على بذل "جهد كبير وصادق لتحقيق السلام" في أوكرانيا.

واللقاء استغرق انذاك 50 دقيقة، وهو وقت أطول من معظم لقاءات البابا المعتادة. وكان الحبر الاعظم التقى لمدة أطول فقط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السابق باراك اوباما.

لكن الفاتيكان بقي حذرا جدا في مواقفه في هذه الازمة رغم ان الكاثوليك الاوكرانيين كانوا يرغبون في ادانة مباشرة أكثر للسياسة الروسية في اوكرانيا.

وتم اتخاذ خطوة إضافية في التقارب بين الفاتيكان والارثوذكس الروس في شباط/فبراير 2016 خلال اللقاء التاريخي بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل في كوبا.