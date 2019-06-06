مباحث الآداب تضبط 20 متحرشا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنَّ ضباط مباحث الآداب بالجيزة حملة أمنية مكبرة تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. أسفرت الحملة التي قادها العميد طارق حمزة رئيس مباحث الآداب بالجيزة عن ضبط 20 حالة تعرض لأنثى بالطريق العام و10 حالات مضايقة سائحين. وتمكنت الحملة بمشاركة المقدم عمرو البطران من ضبط قطعتي سلاح أبيض وحجز 12 دراجة نارية مخالفة و13 مزاولة مهنة بدون ترخيص فضلا عن 7 مخالفات عرض سلع تافهة وتسول. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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