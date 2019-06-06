حرارة شديدة وأمطار خفيفة.. تعرف على توقعات طقس ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك يتشابه بشكل كبير مع طقس أول أيام العيد حيث أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة ستكون 36 درجة.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي أن طقس الغد سيكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مستوى محافظات الجمهورية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار إلى نشاط لرياح شمالية غربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 34

دمنهور 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 26

السلوم 20 26

سيوة 23 35

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 23 36

العريش 23 30

رفح 24 29

رأس سدر 25 36

نخل 18 35

نويبع 27 40

طابا 26 38

كاترين 17 32

الطور 21 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 41

مرسى علم 25 38

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 30 45

أسوان 31 46

أبوسمبل 31 45

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 39

أبو رماد 29 38

حلايب 30 37

رأس حدربة 30 36