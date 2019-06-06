بالصور- غيوم وأمطار رعدية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تعرضت مدينة موط وقرى مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار المصحوبة برعد وبرق في الساعات الأولى، وانتشار الغيوم الكثيفة التي حجبت آشعة الشمس.

فيما هدأت موجة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة مساء أمس، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد تحسبًا لحدوث أية تداعيات نتيجة حالة الطقس السيئ وتم التنسيق مع رئاسة مركزي الداخلة والفرافرة لتأمين مخرات السيول في حالة سقوط أمطار كثيفة في مناطق الفرافرة وغرب الموهوب.

ووجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة متابعة تطورات حالة الطقس، وإعداد تقارير دورية بها فيما حذرت إدارة المرور من تجاوز السرعات المقررة في حال تزايد سرعة الرياح على الطرق السريعة على مستوى المحافظة.