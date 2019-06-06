- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
حلقت في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 14 رحلة للبالون الطائر تقل على متنها 270 سائحًا من مختلف الجنسيات.
وتنوعت جنسيات السياح، ما بين الصينية والأمريكية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة لعدد من السياح المصريين.
ويحرص السياح على ركوب رحلات البالون للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والطبيعية التي تمتزج فيها الألوان ما بين النيل والحقول ورمال الصحراء والمعابد الفرعونية، غرب وشرق الأقصر، تزامنًا مع لحظات الشروق وظهور آشعة الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني أيام العيد.. 14 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.