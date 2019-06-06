في ثاني أيام العيد.. 14 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

حلقت في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 14 رحلة للبالون الطائر تقل على متنها 270 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وتنوعت جنسيات السياح، ما بين الصينية والأمريكية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة لعدد من السياح المصريين.

ويحرص السياح على ركوب رحلات البالون للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والطبيعية التي تمتزج فيها الألوان ما بين النيل والحقول ورمال الصحراء والمعابد الفرعونية، غرب وشرق الأقصر، تزامنًا مع لحظات الشروق وظهور آشعة الشمس.