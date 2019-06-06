لمحبي الفلك.. يمكنك رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة في هذه الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وسيكون المشتري كوكب المشتري في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، كما أنه سيكون ألمع لأنه سيكون مضاء كاملا بالشمس، وبحسب ناسا سيظهر الكوكب الأكبر في مجموعتنا عند الغسق ويبقى مرئيًا طوال الليل، ما يعني أنه يمكنك رؤيته بالعين المجردة.

واستدركت وكالة ناسا: رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدتها استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة.

ولن تكون رؤية المشتري الظاهرة الفلكية الوحيدة هذا الشهر، فبحسب ناسا ستشد سماء يونيو ظاهرة أخرى، وسيبدو المريخ وعطارد متقاربين للغاية بعد غروب الشمس مباشرة لمدة يومين، هما يومي 17 و 18 يونيو.

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