مول تجاري وطراز أوروبي.. 10 مميزات لمترو مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أكد المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، المعروفة باسم "مترو مصر الجديدة" جاهز للافتتاح، وتم إجراء التشغيل التجريبي له أكثر من مرة.

وقال متحدث القومية للأنفاق، في تصريح لمصراوي، إن تنفيذ المرحلة بالكامل تم على الطراز الأوروبي، موضحًا أنها تضم عددًا من المميزات بفارق كبير عن خطوط المترو الأول والثاني.

وتنشر "الخليج 365" أبرز 10 مميزات لمترو مصر الجديدة:

- تشمل محطات المرحلة الرابعة، "هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادي الشمس".

- تتمتع محطات المرحلة بسلالم متحركة من الشارع حتى الرصيف، محطة هارون من الشارع حتى صرف التذاكر.

- مكيفات هوائية بكل محطة.

- جميع القطارات مكيفة.

- 2 مصاعد "أسانسير" في كل محطة (أحدهما للتوصيل لأماكن صرف التذاكر، والآخر للتوصيل للرصيف).

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- وجود الماكينات الآلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر.

- أعمال التشغيل والصيانة مصرية 100% (مهندسين وفنيين وعمال وإداريين).

- مول تجاري بالمحطات الكبرى.

- مجهز بعيادات طبية.

- مصصم على الطراز الأوروبي.

- تركيب بوابات الكارت الذكي.

وأجريت جميع تجارب التشغيل التجريبي واختبارات لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والأنظمة الكهروميكانيكية بهذه المرحلة، وأصبح المشروع جاهزًا للافتتاح.

وتضم هذا المرحلة 4 محطات نفقية، ابتداء من هارون، ونادي الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كيلومترات، تتوافر فيها إجراءات الأمان بشكل كامل.​​