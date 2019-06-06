حدث ليلاً.. الثأر لشهداء العريش وإسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي. يرصدها لكم الخليج 365 في التقرير التالي:

بالفيديو.. اللقطات الأولى لعملية الثأر لشهداء العريش

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذي حادث كمين العريش، والثأر لشهداء الكمين، حيث تم القضاء على 14 إرهابيًا.

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سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

أفادت وسائل إعلام ليبية رسمية بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي لاحقت طائرة تركية مسيرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة وتحديدًا بالقرب من الدشم العسكرية.

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مصرع شخص في حريق التهم طابقين سكنيين بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه في حريق اندلع الخميس في عقار سكني بالمنطقة المحيطة بمسجد أباظة في مدينة كفر الشيخ.

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رئيس الحكومة التونسية يصف قرارات الكاف بـ"المهزلة" ويوجه رسالة لجماهير الترجي

نتقد رئيس الحكومة التونسية قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الأربعاء بإعادة مباراة الدور نهائي إياب لرابطة أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس لـ"أسباب أمنية".

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مينا مسعود ينشر فيديو من كواليس "علاء الدين"

نشر الفنان المصري مينا مسعود فيديو من كواليس الفيلم الأمريكي "علاء الدين"، الذي حقق أكثر من نصف مليار دولار، منذ بدء عرضه.

"علاء الدين" بطولة ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، ويعرض حاليًا في دور العرض داخل أمريكا وخارجها.

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