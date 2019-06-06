حريق امتد من سوريا إلى العراق.. والدفاع المدني يسيطر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يونيو 2019 10:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن إخماد حريق كبير اندلع في مدينة الباغوز السورية وامتد إلى الأراضي الزراعية في غرب محافظة الأنبار. وقالت قيادة العمليات إن فرق الدفاع المدني والجيش هرعت لمكان الحريق وسيطرت عليه. وفي بيان منفصل، أعلنت أيضا الفرق عن تعرض الأراضي الزراعية في محافظة كركوك شمال العراق إلى حرائق أخرى أصيب على إثرها شخصين. Advertisements المصدر: – العربية.نت

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