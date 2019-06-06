للمرة الأولى في إسرائيل.. تعيين “مثلي الجنس” وزيرا للعدل

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا، الذي أقر بمثليته، وزيرا للعدل.

وجاء في بيان رسمي أُعلن فيه عن تعيين أوهانا، أن “النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي” في إسرائيل.

وتقول وكالة فرانس برس إن هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.

Advertisements

وكان المدعي العام أعلن، في فبراير، عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أن الأخير ينفي هذه الاتهامات.

المصدر وكالات