الملك سلمان يتلقى اتصالاً من أردوغان.. تهنئة بالعيد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

Advertisements

المصدر: – العربية.نت