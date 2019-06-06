تعثر صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت مصادر مطلعة لقناة العربية/الحدث عن تعثر أصاب مباحثات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى بوساطة ألمانية مصرية، بعد أن كانت الأطراف على وشك إبرامها قبل أسابيع. وجاءت أخبار تعثر صفقة تبادل الأسرى مع حلول عيد الفطر.

وأفادت أنباء بأن الصفقة المجهضة كانت تدور حول سبعة جثامين لجنود إسرائيليين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية أثناء حرب عام 2014، فيما تعتقل إسرائيل نحو ستة آلاف أسير فلسطيني.

وعلى الرغم من تلك النكسة، مازال أهالي المعتقلين يتمسكون بأمل قد يخرج أولادهم من السجون الإسرائيلية في القريب العاجل.

إلا أن تقديرات بعد المحللين في غزة، بدت أكثر تشاؤما من آمال أهالي الأسرى، وربما أكثر واقعية، راسمة صورة قاتمة، ومستبعدة حصول صفقة في الوقت الحالي.

Advertisements

ورغم التشاؤم، ما زالت الأطراف الفلسطينية تترقب نتائج الزيارات المكوكية التي نفذها وفد الوساطة الألماني بين تل أبيب وغزة الأسبوع الماضي بهذا الشأن.

المصدر: – قناة العربية