كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: التحرك العسكري ضد إيران "وارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلا أن احتمال التحرك العسكري ضد طهران "وارد دائما".

وأضاف ترامب في حديث لتلفزيون "آي.تي.في" البريطاني، "إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصل النظام الحالي للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم".

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكري "الاحتمال وارد دائما. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالا واردا دائما".

وحول ما إذا كان مستعدا للحديث مع روحاني قال "نعم بالطبع. أفضل التحاور دائما".