كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: محادثات مع روسيا للحصول على دعمها بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما تكون أكثر استعداداً من ذي قبل للتعامل مع المخاوف الأمريكية بشأن إيران، بما في ذلك في سوريا، عندما يجتمع الجانبان هذا الشهر لبحث الأزمة مع طهران وسلوكها السلبي في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيلتقي نظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس، في يونيو/حزيران.. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاجتماع الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

ووصف المسؤول الكبير في إدارة ترامب، الذي تحدث إلى الصحفيين، الثلاثاء، شريطة عدم نشر اسمه، اجتماع القدس بأنه "فرصة دبلوماسية غير مسبوقة" للتحاور بشأن سوريا التي لعبت الدول الثلاث دوراً عسكرياً فيها.

لكن إلى جانب المناقشات التي تهدف لمنع أي تصعيد عسكري غير مقصود، قال المسؤول الأمريكي إن الهدف من المحادثات سيكون "رؤية كيف يمكننا العمل معاً للتخلص من مصدر الاضطرابات الأساسي في الشرق الأوسط، وهو إيران".

وسرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، مستشهدة بمعلومات استخبارية حول الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي "نأمل في أن نوضح نقطة مع الإسرائيليين، وهي أننا لا نرى أي دور إيجابي للإيرانيين وهذا يتجاوز سوريا ولبنان والعراق واليمن إلى الأماكن الأخرى التي ينشطون فيها".

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وأضاف "إذا أدرك الروس هذه الحقيقة، فأعتقد أننا سنكون سعداء للغاية بهذه النتيجة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الشهر الماضي، أثناء زيارة نظيره الإيراني لموسكو، إن الدعوات الأمريكية لكبح نفوذ إيران في سوريا والشرق الأوسط على نطاق أشمل "غير واقعية".

وعندما سئل عما جعل إدارة ترامب متفائلة بشأن الاحتمالات الآن، قال المسؤول إن "مشاركة روسيا في اجتماع من هذا النوع في إسرائيل خصم إيران اللدود أمر مهم".

وقال "حقيقة أن الروس يرون قيمة في هذه المحادثات، وأنهم على استعداد للقيام بذلك علناً​​، أعتقد أن هذا بحد ذاته مهم للغاية".

وأردف قائلاً: "ولذا فإننا نأمل في أن يأتوا إلى الاجتماع ببعض المقترحات الجديدة التي ستتيح لنا إحراز تقدم".

ووفقاً لإدارة ترامب، فمن المتوقع أن يشارك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ونيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي الروسي، في الاجتماع.