كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المعارضة القطرية: نظام تميم بن حمد اختار صف الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل الانحياز القطري لإيران، ووقوفها ضد محيطها العربي والإقليمي، موجة غضب واسعة في أوساط القطريين والعرب بشكل عام.

وأكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن الدول العربية اتفقت على إدانة إيران وتهديدها المستمر لدول المنطقة، في الوقت الذي اختار تنظيم الحمدين، أن يكون في صف الإرهاب الإيراني.

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وكتب الشيخ سلطان بن سحيم، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "اتفق الخليج على حماية أمنه من إرهاب إيران، فاختار نظام قطر صف الإرهاب الإيراني، اتفق العرب على إدانة إيران، فكان لسان نظام قطر فارسياً، أخزاهم الله، وأنقذ قطر وأهلها منهم، فوالله إن قطر عربية أصيلة لا ترضى الضيم، وإن نمق منهم فاسق، فهو لا يمثلهم، ولن يبقى بينهم."

كانت قطر تحفظت بعد أقل من 48 ساعة على بياني القمتين الخليجية والعربية، رغم عدم إبداء أي تحفظ على البيانين خلال الاجتماعات، أو تلاوتهما في الجلستين الختاميتين.

يذكر أن القادة العرب المشاركين في القمة الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة، أدانوا الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة، الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.. وأضاف البيان، التأكيد على أن الدول العربية تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل لذلك يتمثل في احترام كل الدول مبادئ حسن الجوار.