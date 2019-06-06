كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي كويتي: قطر ستظل تغرد خارج السرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، انتهاء الخلاف القطري الخليجي قريبا، داعيا إلى ترك قطر "تغرد خارج السرب" واستكمال مسيرة مجلس التعاون الخليجي دونها.

وكتب الجارالله، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الخلاف القطري الخليجي ترتبت علي مصالح عبر مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، والآن أصحاب هذه الفوائد لن يسمحوا بعودة المياه إلى مجاريها."

أضاف "علينا أن نعرف أن قطر ستظل تغرد خارج السرب، فدعوها وشأنها ولن يعيز مجلس التعاون غياب أونقصان واحد".

وفي تغريرة أخرى أكد الجارالله أن "قطر عندها حلم أن يكون القرار العربي في الدوحة وهي الآن تتحكم بإعلام قوي وماليه أقوى، موضحا "قطر حلمها أن يكون قادتها خليفة عربية يساعدهم خليفة المسلمين أردوغان ويبارك أحلامهم مرشد إيران".

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كانت قطر تحفظت بعد أقل من 48 ساعة على بياني القمتين الخليجية والعربية التي عقدتا في مكة المكرمة، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، رغم عدم إبداء أي تحفظ على البيانين خلال الاجتماعات، أو تلاوتهما في الجلستين الختاميتين.

يذكر أن القادة العرب المشاركين في القمة الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة، أدانوا الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة، الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.

وأضاف البيان، التأكيد على أن الدول العربية تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل لذلك يتمثل في احترام كل الدول مبادئ حسن الجوار.