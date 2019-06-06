مفجع.. مصرع طفلة سقطت من نافذة المنزل يوم العيد

فارقت طفلة في الثانية من عمرها الحياة، أمس الأربعاء، بطنجة، مباشرة بعد سقوطها من إحدى الطوابق لعمارة سكنية قريبة من شارع مراكش.

وبحسب معلومات التي حصل عليها موقع “اليوم 24” من شهود عيان فإن الطفلة، كانت تطل من إحدى النوافذ بمنزل العائلة، مستغلة انشغال أمها مع الضيوف، حيث صعدت إلى حافة النافذة المطلة على الشارع، ثم سقطت وسط ذهول المارين وفارقت الحياة على الفور.

وحلت مصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة.