فارقت طفلة في الثانية من عمرها الحياة، أمس الأربعاء، بطنجة، مباشرة بعد سقوطها من إحدى الطوابق لعمارة سكنية قريبة من شارع مراكش.
وبحسب معلومات التي حصل عليها موقع “اليوم 24” من شهود عيان فإن الطفلة، كانت تطل من إحدى النوافذ بمنزل العائلة، مستغلة انشغال أمها مع الضيوف، حيث صعدت إلى حافة النافذة المطلة على الشارع، ثم سقطت وسط ذهول المارين وفارقت الحياة على الفور.
وحلت مصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفجع.. مصرع طفلة سقطت من نافذة المنزل يوم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.