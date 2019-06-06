. تفاصيل إحباط محاولة لتهريب “البشير” ورموزه.. وإجراءات جديدة للتأمين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:13 صباحًا, 6 يونيو 2019 م
المناطق_وكالات
كشفت مصادر عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وفقا لـ “العربية نت”.
وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
كما أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام ما زالوا داخل سجن كوبر.
إلى ذلك، أفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.
يذكر أن البشير كان عزل واعتقل في 11 أبريل الماضي، وبعد أيام قليلة من اعتقاله نقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
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