توجه نيابي لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة

وقال النائب منصور البعيجي، في بيان صحافي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هناك توجه من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية بالقانون لانصاف جميع موظفي الدولة".واشار الى ان "هناك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة يختلف من وزارة الى وزارة اخرى"، لافتا الى أن "هناك رواتب عالية وتقابلها رواتب قليلة جدا بالنسبة لوزارة اخرى لايوفر العيش البسيط للموظف الذي يتقاضاه وهذا يعتبر ظلم كبير".

وأوضح البعيجي أن "جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات المكلفون بها لذلك يجب ان يكون هنالك انصاف لهم فيما يخص رواتبهم لانه من غير المعقوا ان تتقضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وزارة اخرى برواتب بسيطة لاتتجاوز ٣٠٠ الف دينار".



واضاف البعيجي ان "المناشدات والمطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون هذا الظلم في سلم الرواتب لذلك سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".