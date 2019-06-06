واشار الى ان "هناك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة يختلف من وزارة الى وزارة اخرى"، لافتا الى أن "هناك رواتب عالية وتقابلها رواتب قليلة جدا بالنسبة لوزارة اخرى لايوفر العيش البسيط للموظف الذي يتقاضاه وهذا يعتبر ظلم كبير".
وأوضح البعيجي أن "جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات المكلفون بها لذلك يجب ان يكون هنالك انصاف لهم فيما يخص رواتبهم لانه من غير المعقوا ان تتقضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وزارة اخرى برواتب بسيطة لاتتجاوز ٣٠٠ الف دينار".
واضاف البعيجي ان "المناشدات والمطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون هذا الظلم في سلم الرواتب لذلك سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر توجه نيابي لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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