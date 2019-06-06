سباق تركي سعودي للتعاقد مع نجم اسود الرافدين

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2019-06-06 | 09:12
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يستحوذ نجم المنتخب الوطني، لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان على اهتمام ناديي الاهلي السعودي وبشكتاش التركي للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الايطالية، أن "نادي اهلي جدة السعودي ونادي بيشكتاش التركي، يرغبان بضم اللاعب علي عدنان في الانتقالات الصيفية الجارية".
واوضحت الصحيفة، أن "عدنان لا يفكر في العودة الى ايطاليا، بعد انتقاله الى صفوف وايتكابس الكندي"، مشيرة إلى أن "العرض السعودي هو اكثر جدية من العرض التركي".
ويسعى الاهلي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد تأكد رحيل المصري محمد عبد الشافي، حيث يعد عدنان الهدف الاول للنادي السعودي.
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