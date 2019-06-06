رسمياً.. نيمار يغيب عن كوبا اميركا بسبب الاصابة

وفي الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، حاول نيمار مراوغة عبد العزيز حاتم لاعب قطر لكنه تعرض لعرقلة قوية ثم تكرر الامر في الدقيقة 14 من عمر المباراة ثم خرج على إثرها مصاباً في الدقيقة 17.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد تعرضه للإلتواء في كاحله الأيمن خلال المباراة ضد قطر، تم تقييم اصابة نيمار وتعرض لاختبارات تصوير تكميلية، والتي اكدت وجود تمزق في الكاحل".



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وتابع الاتحاد، "نظرًا لخطورة الإصابة، لن يتمكن نيمار من الشفاء الكافي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019".

واكمل الاتحاد البرازيلي بيانه، أنه "اعتبارًا من اليوم الخميس، ستبدأ اللجنة الفنية المنتخب الوطني البرازيلي بتحديد البديل".

وانتهت المواجهة بفوز البرازيل بهدفين دون رد، تناوب على تسيجلها كل من ريتشارليسون وغابرييل خيسوس.

جدير بالذكر ان منتخب البرازيل يستعد لخوض مباريات بطولة كوبا امريكا على ارضه يوم الخامس عشر من الشهر الجاري بمواجهة منتخب بوليفيا في المباراة الافتتاحية.

