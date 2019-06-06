انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي وسط مخاوف الحروب التجارية

ويشارك في المنتدى الذي سيستمر حتى السبت المقبل، مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.

ويطلق على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي "منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه، فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.



ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

وتشارك قطر هذا العام في المنتدى بوفد رفيع يترأسه نائب رئيس وزرائها ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أما وفد السعودية، فيترأسه هذا العام وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي تكتسب مشاركته أهمية كبيرة كون روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في سوق النفط وتقودان مجموعة الدول المنتجة للنفط في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".



ومن الجدير بالذكر أن شركتي "أرامكو" و"سابك"، الرائدتين في مجال النفط والبتروكيميائيات، تحضران المنتدى بصفتهما شريكين رئيسيين له.