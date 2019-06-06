بالصور.. هيرو خان عند قبر مام جلال في العيد

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وتوفي "مام جلال" كما يحلو للكرد تسميته، في الثالث من تشرين الاول عام 2017، وكان قد ترك منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.
ويعد طالباني أول رئيس غير عربي للعراق وانتخب عام 2005، وهو زعيم مخضرم شارك في مساعي الأكراد لتقرير مصيرهم.
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