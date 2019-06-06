قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد ١٥ كيلو عن "قضاء هيت""، مبينا أنه "اصيب خلال هذا الواجب احد المقاتلين".
واشارت الخلية الى أن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة".
واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الاربعاء، عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الانبار.
واشارت الخلية الى أن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة".
واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الاربعاء، عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الانبار.
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