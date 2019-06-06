أردوغان لنظيره الإسرائيلي: أشاطرك ألمك من كل قلبي

"أشاطرك ألمك من كل قلبي" هكذا كتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى نظيره الاسرائيلي رؤوبين ريفلين معزيا برحيل زوجته.



وكشفت الرئاسة الاسرائيلية عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس التركي الى نظيره الإسرائيلي على الرغم من محاولة أردوغان في كل مناسبة إبراز غضبه من إسرائيل.

وفارقت نحاما ريفلين ، 74 عاما، الحياة صباح الثلاثاء في مستشفى بيلنسوت في مدينة بيتح تكفا حيث كانت تعالج في أعقاب تدهور حالتها الصحية بعد زراعة الرئة اليت خضعت لها في شهر آذار/مارس الماضي.

وقد جرى تشييع جثمان عقيلة الرئيس الاسرائيلي يوم الأربعاء.

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ويحاول الرئيس التركي توجيه الانتقادات الى اسرائيل لإبراز صورته كمدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته.

ومع ذلك فما زالت تركيا تحافظ على علاقات دبلوماسية مع اسرائيل إضافة الى العلاقات التجارية وسط استمرار الحركة العديد من الطائرات يوميا بين تل ابيب والمدن التركية.

وكتب أردوغان باللغة الإنجليزية في رسالة إلى ريفلين "لقد علمت بحزن شديد وفاة زوجتك" ، موجها تعازيه "لعائلتك وشعب إسرائيل" .

وأشار اردوغان إلى أن وفاة ريفلين "أحزن شعب إسرائيل بشدة".

وأضاف الرئيس التركي" إن وداع أفراد عائلتنا الأقرب والأكثر حبا هو خسارة كبيرة لا يمكن الشعور بالارتياح له".

ولم تتطرق وسائل الاعلام التركية الى الرسالة التي أبرزت وسائل الاعلام الاسرائيلية مضمونها على نحو واسع,