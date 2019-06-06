الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية بمحافظة شمال سيناء شمال شرق مصر.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم، إن "دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".
وشددت على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق".
وأكدت أن "هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية".
وأعربت عن تعازيها لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 5 من العناصر "الإرهابية" واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
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