شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات والنرويج تقدّم لمجلس الأمن نتائج تحقيق مشترك حول تخريب سفنها بالخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

تعتزم السعودية والإمارات والنرويج، اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرًا.

وحسب «فرانس برس»: فمن المقرّر وفقًا لدبلوماسيين عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.

وكانت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) قد تعرّضت لأضرار في «عمليات تخريبية» قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي، ووقع الحادث في المياه الإماراتية.

فيما رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت السفن، معتبرًا أن ذلك أمر «ممكن جدًّا».