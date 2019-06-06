الأرصاد الجوية: طقس اليوم غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا معتدل الحرارة ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وتساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح احياناً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة احيانا وتساقط ​أمطار​ متفرقة خفيفة على الجبال خاصة في المناطق الداخلية كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيّاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.