أبو سليمان: نظام الكفالة كما هو في لبنان غير مقبول ويعبر عن عبودية حديثة

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، الى أنه "عندما استلمت ​وزارة العمل​ طلبت الإطلاع على وضع ​العمال​ة الأجنبية وتحديداً السورية، وتفاجأت أن هناك فقط 1700 ​سوريا​ مسجلاً كعامل في وقت في لبنان هناك الآلاف من العمال غير مسجلين"، مشيرا الى أن "خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية سنطلب لها مؤازرة ​القوى الأمنية​ ومجموعة من الوزارات، وإذا عملنا في كل الوزارات من أجل هدف واحد سنصل الى نتيجة".

وفي حديث لبرنامج "نقطة على السطر" مع الإعلامية نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، أوضح أبو سليمان أن "ما نطرحه ليس إيقاف ​العمال الأجانب​ عن العمل إنما ليقدم أوراقهم أرباب العمل ويسجلوهم في الوزارة"، مؤكدا "أننا في اتصال دائم مع النقابات وغرف التجارة لنرى ما يمكن فعله في كل قطاع ولتعزيز اليد العاملة اللبنانية".

وأضاف: "لا يمكنني كوزير عمل أن اقبل عدم تطبيق القانون وليس منطقياً أن يُسجل 1700 عامل سوري فقط وفي لبنان مئات الآلاف"، مبينا "أننا سنبدأ بالخطة بحملة إعلامية واعلانية على نفقتنا الخاصة، وطلبت القليل من المال من ​الحكومة​ وحتى إذا لم يقدموا هذا المال مستمرون بتطبيق الخطة، و بعد الحملة سيكون هناك فترة سماح لمدة شهر، بعدها سنبدأ بالتفتيش".

وشدد أبو سليمان على أن " نظام الكفالة كما هو في لبنان غير مقبول ويعبر عن عبودية حديثة وأعمل على تغييره"، معتبرا أن "الوضع بموضوع العمالة الأجنبية شاذ وهناك قانون لا يُطبق".