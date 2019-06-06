عبدالله: نحن رأس حربة في معركة استقلالية القضاء

وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي التحية والتقدير "لصرخة ​نادي القضاة​ في ​لبنان​ الحريص على العدالة وعلى استقلالية ​القضاء​ في وجه تدخلات السلطة السياسية. وحتى لو لم يطلب توقيعنا على اقتراح القانون المعني، فأن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ من منطلق ميثاقه ومبادئه هو رأس حربة في هذه المعركة الوطنية، وستكشف الوقائع ذالك".

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