الحجار: المطلوب من "التيار الوطني الحر" تعديل خطابه

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، الى أن "التسوية مع "​التيار الوطني الحر​" أنتجت الكثير، ومِن ما انتجته هو ​قانون الإنتخابات​ و​الإنتخابات النيابية​ وتشكيل ​الحكومة​ واليوم ​الموازنة​"، مشيرا الى الى أن "الذي حصل في الفترة الماضية أنه كان هناك إستهداف ل​تيار المستقبل​ ولرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ولقيادات التيار وللمواقع في ​الدولة​ التي فيها أشخاص من أنصار التيار أو محسوبين عليه، وهذا التصويب أوصل الأمور الى ما وصلت اليه لأن هذا الخطاب إستدعى منا الرد".

وشدد الحجار في حديث إذاعي على أن "المطلوب من "التيار الوطني الحر" تعديل خطابه، ونحن في اليومين الماضيين رأينا إشارات إيجابية"، مؤكدا "أننا سنمشي بالتسوية طالما تمشي نحو الهدف".