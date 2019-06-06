الشيخ عباس زغيب يستنكر الاشكال الذي حصل باللبوة وذهب ضحيته شخص

استنكر المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ ما حصل في ​بلدة اللبوة​ البقاعية من اشكال وذهب ضحيته خالد رباح، معتبرا أنه "عمل مرفوض وغير مقبول ولا ينسجم مع ديننا واخلاقنا واننا اذ ندين هذه الجريمة"، مطالبا "الجميع بضبط النفس اولا وبتسليم القتلة الى ​القضاء​ لتتم محاكمتهم والقصاص والاقتصاص منهم بما يكون فيه ردعا لهم ولغيرهم من الدواعش الذين تسول لهم انفسهم ارتكاب جرائم"، سائلا الله ان "يلهم ذويه وكل الاطراف الى ان يقدموا صوت العقل والشرع والقانون على صوت الثار الجاهلي وليعلم الجميع ان القتل يجر القتل والخراب وان القوة والرجولة الحقيقية تكون في عدم الانجرار وراء الغضب".

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