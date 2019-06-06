طبيب أميركي يقتل 25 مريضا بولاية أوهايو الاميركية

ذكرت صحيفة "CBS News" الأميركية أنه "تم توجيه الاتهام إلى طبيب أميركي بقتل 25 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 37 و85 عامًا في ولاية ​أوهايو​ الأميركية".

ولفتت الى أن "الممثلين عن الادعاء أكدوا أن ويليام هوزيل، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي عمل كطبيب في المستشفى، وصف عمداً جرعات مميتة دواء "فنتانيل" المسكن للآلام لـ25 مريضا، بهدف تسريع وفاتهم".