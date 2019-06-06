واس: أردوغان اتصل بالملك سلمان مهنئا بعيد الفطر

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأضافت "أعرب الملك السعودية عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات". يذكر ان العلاقات التركية — السعود تشهد ، حالة من التوتر، بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، في قنصلية بلاده بمدينة ​إسطنبول​ التركية، وقطع العلاقات السعودية مع قطر التي تعتبر الحليف الأول ل​تركيا​.

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