ترامب: أميركا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي".
ولفت ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، إلى "أننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق"، كاشفًا أن "البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أهمية التعاون بين واشنطن ولندن لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي.
وأشاد الجانبان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
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