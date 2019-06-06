ترامب: أميركا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​واشنطن​ ولندن متفقتان على ضرورة منع ​إيران​ من امتلاك ​السلاح النووي​".

ولفت ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في لندن، إلى "أننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في ​سوريا​ و​العراق​ بشكل مطلق"، كاشفًا أن "البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​".

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أهمية التعاون بين واشنطن ولندن لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي.

وأشاد الجانبان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.