التايمز: ترامب باع تكنولوجيا نووية للسعودية سرا بعد مقتل خاشقجي

كشفت ​صحيفة التايمز​ في لها ان ​تقرير​ الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، باع تكنولوجيا نووية للسعودية سرا، بعد مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​. وأضافت أن إدارة ترامب وافقت على نقل ​التكنولوجيا النووية​ إلى ​السعودية​ دون علم ​الكونغرس​.

وذكّرت بأن عملية أولى لنقل هذه التكنولوجيا أُقرت بعد 16 يوما من مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في ​اسطنبول​ في تشرين الأول. أما العملية الثانية فكانت في شباط.

وأوضحت ان ​تفاصيل​ الصفقة كشفها عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، تيم كين، من ​فرجينيا​، التي كان يقيم فيها خاشقجي، لافتة إلى ان "هذه التعاملات تثير مخاوف من أن إدارة ترامب تغذي رغبة السعودية في اللحاق ب​إيران​ واكتساب مقدراتها النووية".