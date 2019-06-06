وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن ​محمد المقدشي​ بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وثمّن المقدشي عاليًا خلال زيارته إلى مقر قيادة قوات التحالف بمحافظة مأرب "جهود دول التحالف بقيادة ​المملكة العربية السعودية​ الداعمة لليمن وتضحياتهم لمساعدة الشعب اليمني في استعادة دولته وشرعيته ومساندة ​الجيش اليمني​ في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ​إيران​".

وأشاد بـ"الوقفة الشجاعة للأشقاء مع اليمن في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الخطر الحوثي الايراني الذي تجاوزت شروره وأخطاره حدود وجغرافيا اليمن، وبات يهدد المصالح العربية والعالمية في المنطقة".